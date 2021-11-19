Байден принял вердикт присяжных по делу Кайла Риттенхауса

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принимает решение суда присяжных, оправдавших американского подростка, который застрелил двух человек и ранил третьего во время беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин) в августе 2020 года. Американский лидер подтвердил это в пятницу в беседе с журналистами по возвращении в Белый дом с планового медицинского осмотра в госпитале ВМС США имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд).

"Поддерживаю, что говорит суд присяжных. Система суда присяжных работает", - заявил Байден, комментируя вердикт по делу 17-летнего Кайла Риттенхауса. Это решение было вынесено ранее в пятницу присяжными на заседании суда в Мэдисоне в штате Висконсин.

Беспорядки в Кеноше начались в августе 2020 года на волне охвативших США акций протеста из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда в руках блюстителей порядка. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Риттенхаус прибыл в город в составе группы добровольцев, которые пытались защитить его от мародеров.

25 августа 2020 года Риттенхаус открыл огонь из винтовки по атаковавшим его участникам погромов. Жертвами подростка стали 36-летний местный житель Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер из Силвер-Лейк. 36-летний Гайге Гросскройц получил ранение, однако быстро восстановился после него. У Гросскройца во время столкновения с Риттенхаусом в руке был пистолет. Риттенхаус скрылся с места происшествия, но позднее сам сдался полиции в соседнем штате Иллинойс, ему были предъявлены обвинения в убийстве двух человек и ранении третьего. Все участники преступления - и Риттенхаус, и погибшие, и раненый - белые.

Дело Риттенхауса обрело символическое значение для США - в его поддержку высказывались в основном республиканцы, поддерживающие право на самооборону и владение оружием и критически оценивающие беспорядки после убийства Флойда. Поддерживавшие прошлогодние протесты американцы требовали сурового наказания Риттенхауса, которого они считают террористом и убийцей мирных протестующих.