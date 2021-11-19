Байден проведет саммит США - Африка в 2022 году

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден проведет в следующем году саммит США - Африка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, в рамках курса на "оживление глобальных партнерств и альянсов президент Байден созовет лидеров с африканского континента на второй саммит США - Африка в следующем году". Это совещание будет призвано "укрепить связи с африканскими партнерами, опираясь на принципы взаимоуважения, а также общие интересы и ценности", отметила пресс-служба. Согласно изложенной ею информации, саммит позволит обсудить перспективы сотрудничества в "ключевых областях, которые США и Африка считают критически важными как для будущего континента, так и для глобального сообщества".

Дополнительные детали Белый дом пообещал предоставить позднее.

Первый такой саммит состоялся в 2014 году. Его принимал в Вашингтоне Барак Обама, занимавший тогда пост главы администрации США.