Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили действия России

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в пятницу обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным обстановку в Восточной Европе и действия России. Об этом говорится в письменном сообщении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

Как следует из документа, Милли и Залужный обсудили "нынешнюю ситуацию в сфере безопасности в Восточной Европе, включая вызывающие опасения действия России в регионе". Председатель КНШ ВС США "подчеркнул необходимость продолжения консультаций между союзниками и партнерами в регионе, подтвердив, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.