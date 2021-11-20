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Дело Саакашвили

Саакашвили доставили в военный госпиталь Гори

Ситуация у госпиталя спокойная
Михаил Саакашвили (в центре) Georgian Interior Ministry Press Service via AP, архив
Описание
Михаил Саакашвили (в центре)
© Georgian Interior Ministry Press Service via AP, архив

ТБИЛИСИ, 20 ноября. /ТАСС/. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Кадры передвижения автоколонны с реанимобилем в прямом эфире транслировал грузинский телеканал "ТВ Пирвели".

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Автомобили покинули тюремную больницу около часа назад. Бывшего президента в пути сопровождали его лечащий врач Николоз Кипшидзе, мать Гиули Аласания, медики тюремной больницы, а также адвокаты Дмитрий Садзаглишвили и Ника Гварамия.

Ситуация у госпиталя спокойная. Периметр здания оцеплен полицией. На данный момент адвокаты и лечащий врач ждут разрешения, чтобы попасть к Саакашвили и ознакомиться с условиями его содержания.

В пятницу адвокат Саакашвили Гварамия сообщил, что бывший лидер дал согласие на перевод в военный госпиталь и прекратит голодовку, которую он объявил после ареста более месяца назад, когда его туда доставят.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичДело Саакашвили
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