Белый дом поддержал Сауле Омарову, заподозренную республиканцами в симпатиях к коммунизму

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация США надеется, что Сенат Конгресса США утвердит на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина уроженку казахстанского Уральска и выпускницу МГУ Сауле Омарову, кандидатуру которой ранее раскритиковали республиканцы. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На упомянутый пост 55-летнюю Омарову президент США Джо Байден, являющийся демократом, выдвинул в начале ноября. В четверг в банковском комитете верхней палаты Конгресса прошли слушания по рассмотрению ее кандидатуры. На них республиканцы подвергли Омарову резкой критике и пытались уличить ее в приверженности идеям коммунизма. Псаки на брифинге попросили прокомментировать позицию республиканцев.

"Я видела некоторые из этих комментариев. Мне также понравился отпор, который дала сенатор Элизабет Уоррен [демократка от Массачусетса]. Возможно, на нее нам следует указать в качестве нашего ответа. Я скажу, что президент выдвинул ее [Омарову] на этот пост, потому что она необычайно квалифицирована. <...> Конечно, мы надеемся, что ее утвердят", - сказала Псаки, подчеркнув, что, по мнению администрации, Омарова сможет эффективно себя проявить в должности главы Управления валютного контроля.

Слушания в Сенате

Сенатор Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана) на слушаниях в четверг потребовал от Омаровой подтвердить, что она вышла из организации "Молодых коммунистов". Как предположила Омарова, законодатель имел в виду Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи - комсомол. Омарова объяснила, что членство в этой организации прекращалось с наступлением определенного возраста. Позднее Кеннеди заявил, что не знает, как называть Омарову: "профессором или товарищем". "Сенатор, я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией", - заверила претендентка на должность руководителя Управления валютного контроля.

В свою очередь старший республиканец комитета Патрик Туми (от штата Пенсильвания), а также ряд других его однопартийцев, заявляли о радикальности идей Омаровой. По мнению Туми, потенциальное назначение на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина кандидата с подобными взглядами является "тревожным и пугающим". В связи с этим Туми призвал своих коллег по партии голосовать против утверждения Омаровой на должность.

Представители Демократической партии подвергли критике республиканцев за их высказывания. В частности, Элизабет Уоррен, на слова которой ссылалась на брифинге Псаки, обвинила республиканцев в проведении "злобной клеветнической кампании", продвигаемой крупными банками. По мнению Уоррен, звучавшие на слушаниях заявления в адрес Омаровой "не имеют ничего общего с ее квалификацией или способностью выполнять эту работу". Однако несколько демократов также выразили опасения относительно высказываний Омаровой о работе финансового сектора.

Как поясняет газета The Hill, в ряде научных работ Омарова предлагала способы обеспечения того, чтобы Федеральная резервная система США (выполняет функции центрального банка страны) играла более значительную роль в распределении капитала и могла предоставлять банковские услуги потребителям. Сама Омарова на слушаниях неоднократно подчеркивала, что данные заявления были сделаны в рамках научной дискуссии.

Через некоторое время после слушаний банковский комитет должен будет провести голосование по вопросу о том, рекомендует ли он Сенату полного состава утвердить кандидатуру Омаровой. Затем пройдет итоговое голосование в верхней палате американского законодательного органа.

Об Омаровой

Омарова родилась в 1966 году, в 1989 году она окончила МГУ и осталась работать в этом университете, а в 1991 году по программе обмена отправилась в Висконсинский университет. После распада СССР она осталась в США и получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнеллского университета. Омарова работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего была советником замминистра финансов. С 2013 года она шесть раз выступала на слушаниях в Конгрессе, отвечая на вопросы законодателей о финансах и технологиях.

В случае назначения Омарова станет первой женщиной на посту руководителя Управления валютного контроля за всю его 158-летнюю историю.