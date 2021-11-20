Госсекретарь США потребовал освободить сотрудников дипмиссии страны в Йемене

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от хуситов, которые на прошлой неделе совершили нападение на здание американского посольства в Йемене, освободить всех местных работников дипмиссии и покинуть территорию посольства. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

"Хуситы должны немедленно освободить безоружных йеменских работников, нанятых США, покинуть территорию посольства, вернуть захваченное имущество и прекратить угрозы", - говорится в сообщении.

Глава Госдепартамента осудил задержание и плохое содержание йеменцев, которые работали на американскую дипмиссию. Блинкен отметил, что "тесно консультируются с международными партнерами, в том числе членами Совета Безопасности ООН", по сложившейся ситуации.

Хуситы совершили атаку на посольство США в Йемене и захватили здание 11 ноября. В результате нападения были захвачены 25 сотрудников диппредставительства, все они являются гражданами Йемена. Само американское посольство в Сане не функционирует с 2015 года.