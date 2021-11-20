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СМИ: в США предложили ввести санкции против России в случае ее "вторжения на Украину"

Инициатива сенатора Роберта Менендеса предполагает меры в отношении российских должностных лиц, "Северного потока - 2", основных финансовых институтов, суверенного долга, пишет портал Axios
Здание Конгресса США AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Здание Конгресса США
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) выдвинул инициативу о санкциях в отношении России в случае ее "вторжения на Украину". Об этом сообщил в пятницу портал Axios.

По его данным, инициатива Менендеса, предложенная в качестве поправки к оборонному бюджету, предполагает, помимо прочего, санкции в отношении российских должностных лиц, газопровода "Северный поток - 2", основных финансовых институтов, суверенного долга.

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