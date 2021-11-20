СМИ: в США предложили ввести санкции против России в случае ее "вторжения на Украину"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) выдвинул инициативу о санкциях в отношении России в случае ее "вторжения на Украину". Об этом сообщил в пятницу портал Axios.

По его данным, инициатива Менендеса, предложенная в качестве поправки к оборонному бюджету, предполагает, помимо прочего, санкции в отношении российских должностных лиц, газопровода "Северный поток - 2", основных финансовых институтов, суверенного долга.