Трамп поддержал оправдательный вердикт по делу Риттенхауса

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп поддержал вынесение оправдательного вердикта по делу американского подростка Кайла Риттенхауса, который застрелил двух человек и ранил третьего во время беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин) в августе 2020 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении республиканца.

"Мои поздравления Кайлу Риттенхаусу с тем, что он был признан невиновным по всем обвинениям <...>. Кстати говоря, если это не считать самообороной, то тогда ничто ей не является", - говорится в сообщении.

В пятницу жюри присяжных признало Риттенхауса, которому на момент происшествия было 17 лет, невиновным по всем пунктам обвинения. Президент США Джо Байден заявил, что рассержен и обеспокоен вердиктом по этому делу, но принимает его. Он также призвал сограждан, не согласных с вердиктом по делу Риттенхауса, к мирному выражению своего мнения "в соответствии с верховенством закона".

25 августа 2020 года Риттенхаус открыл огонь из винтовки по атаковавшим его участникам погромов. Жертвами подростка стали 36-летний местный житель Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер из Силвер-Лейк. 36-летний Гайге Гросскройц получил ранение, однако быстро восстановился после него. У Гросскройца во время столкновения с Риттенхаусом в руке был пистолет. Риттенхаус скрылся с места происшествия, но позднее сам сдался полиции в соседнем штате Иллинойс, ему были предъявлены обвинения в убийстве двух человек и ранении третьего. Все участники преступления - и Риттенхаус, и погибшие, и раненый - белые.

Дело Риттенхауса обрело символическое значение для США - в его поддержку высказывались в основном республиканцы, поддерживающие право на самооборону и владение оружием и критически оценивающие беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Поддерживавшие прошлогодние протесты американцы требовали сурового наказания Риттенхауса, которого они считают террористом и убийцей мирных протестующих.