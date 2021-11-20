Глава Минобороны США назвал Иран одной из основных угроз для Ближнего Востока

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин назвал Иран одной из основных угроз для региона Ближнего Востока. Такое мнение он выразил, выступая в субботу в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог", организованной базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.

"Я хотел бы назвать четыре самых важных вызова, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия, изменение климата, терроризм и Иран", - заявил глава Пентагона, выступление которого транслируется в прямом эфире на сайте конференции.

Говоря о ситуации вокруг ядерной сделки с Тегераном, Остин дал понять, что Вашингтон настроен на решение данного вопроса путем дипломатии, но готов к применению любых средств ради обеспечения собственной безопасности. "Я хотел бы выразить свое беспокойство относительно дестабилизирующих действий иранского руководства, включая его поддержку терроризма, своих опасных пособников и ядерную программу. США привержены недопущению того, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Мы придерживаемся решения этого вопроса дипломатическими методами, но если Иран не желает вовлекаться [в разрешение проблемы] серьезно, то мы используем все имеющиеся средства для защиты безопасности США", - указал он.

"Мы и наши партнеры возвращаемся к переговорам по ядерной сделке добросовестно, однако действия Ирана в последние месяцы нельзя назвать обнадеживающими, особенно из-за расширения им своей ядерной программы", - подчеркнул глава Пентагона.

В то же время он отметил, что США прилагают все усилия для того, чтобы реанимировать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

О ядерной сделке

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами СБ ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента Соединенных Штатов, в одностороннем порядке вышел из сделки.

Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств Вашингтона. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и ФРГ) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.