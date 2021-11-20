ВС Ирана задержали иностранное судно в Персидском заливе за контрабанду топлива

ТЕГЕРАН, 20 ноября. /ТАСС/. Иранские вооруженные силы задержали иностранное судно в Персидском заливе, занимавшееся контрабандой топлива. Об этом со ссылкой на заявление иранских ВМС сообщает в субботу агентство ISNA.

Отмечается, что иранские силы безопасности изъяли в ходе операции 150 тыс. литров контрабандного дизельного топлива. На борту судна находились 11 иностранных граждан. Все они задержаны и переданы судебным органам страны.

Какой стране принадлежит судно и гражданство задержанных, не уточняется.

Власти Ирана не в первый раз задерживают суда контрабандистов в Персидском заливе. Так, 20 ноября 2020 года иранские пограничники задержали судно под флагом Панамы, на борту которого находилось не менее 300 тыс. литров контрабандного топлива.