В Пентагоне заявили, что США настроены на расширение своего присутствия на Ближнем Востоке

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. США настроены на долгосрочное присутствие на Ближнем Востоке и будут стремиться его увеличивать разными средствами. Об этом заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.

"У США довольно твердая и уверенная приверженность тому, чтобы Ближний Восток был безопасным <...>. Мы планируем сделать долгосрочные инвестиции в этот важнейший регион, в частности развивая сотрудничество в области безопасности, военную подготовку, профессиональное военное образование, повышая боеспособность, уровень разведки и проводя совместные учения", - указал глава оборонного ведомства, выступление которого транслировалось в прямом эфире на сайте конференции.

Остин подчеркнул, что видит одной из основных своих целей "углубление и расширение партнерства" со странами Ближнего Востока. Для этого, по его словам, Вашингтон будет следовать двум ключевым принципам. "Во-первых, мы обновим и усовершенствуем наше сотрудничество <...> для сдерживания тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в 21 веке <...>. Во-вторых, принимая во внимание то, что многие страны сталкиваются с различными угрозами безопасности, в том числе у своих границ, очень важно в этой связи прилагать многосторонние усилия для ответа на все эти вызовы", - добавил глава Пентагона.

Кроме того, он назвал существенным тот факт, что США приняли активное участие в процессе нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, включая ОАЭ, Бахрейн и Марокко. По его мнению, это то, что сегодня "формирует новую реальность" на Ближнем Востоке.

Говоря о военном присутствии Вашингтона в регионе, он дал понять, что численность ВС США при необходимости может быть увеличена. "Мы обладаем реальной боевой силой на этом театре. Мы можем и будем ее поддерживать. И если понадобится, мы можем перебросить дополнительные силы. И мы сделаем это быстро", - отметил Остин.

Никто не должен сомневаться в нашей решительности и в наших способностях защитить себя и тех, кто работает вместе с нами над обеспечением безопасности региона", - резюмировал глава Минобороны.