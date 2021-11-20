Баку дал согласие на встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

БАКУ, 20 ноября. /ТАСС/. Азербайджанская сторона дала согласие на предложение ЕС о встрече лидеров Азербайджана и Армении в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МИД республики.

"Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и позитивно относится к подобным контактам. В этом контексте азербайджанская сторона дала согласие на предложение председателя Европейского совета организовать встречу лидеров двух стран (Азербайджана и Армении) при посредничестве ЕС в рамках брюссельского саммита", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.