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МИД Армении подтвердил готовность Пашиняна провести встречу с Алиевым 15 декабря

Евросовет ранее сообщил, что встреча состоится в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства"

ЕРЕВАН, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита "Восточного партнерства" 15 декабря в Брюсселе. Об этом в субботу сообщил корр. ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Армения согласна на проведение данной встречи", - ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

В минувшую пятницу Евросовет распространил заявление о достигнутой договоренности его главы Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном встретиться в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства" 15 декабря.

Ранее в субботу пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила согласие главы республики участвовать в данной встрече.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыМишель, ШарльПашинян, Никол Воваевич
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