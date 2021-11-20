МИД Армении подтвердил готовность Пашиняна провести встречу с Алиевым 15 декабря

ЕРЕВАН, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита "Восточного партнерства" 15 декабря в Брюсселе. Об этом в субботу сообщил корр. ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Армения согласна на проведение данной встречи", - ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

В минувшую пятницу Евросовет распространил заявление о достигнутой договоренности его главы Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном встретиться в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства" 15 декабря.

Ранее в субботу пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила согласие главы республики участвовать в данной встрече.