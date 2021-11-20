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Спикер Сената Польши сообщил о получении посылки с угрозами и взрывчаткой

По словам Томаша Гродзкого, посылка пришла в Сенат

ВАРШАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Спикер верхней палаты (Сената) парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку, которая содержала письмо с угрозами и взрывчатые вещества. Об этом парламентарий сообщил в субботу в своем Twitter.

"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного", - написал Гродзкий.

Как подчеркивается в сообщении информационной службы Сената, посылка проходила обычную систему проверки после поступления в парламент, в результате которой выяснилось, что она содержит "угрозы в адрес спикера Сената Польши и неопределенную субстанцию".

Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в посылке находилось взрывчатое вещество.

Расследованием случившегося занимается полиция.

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