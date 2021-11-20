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Блинкен заявил, что США обеспокоены некоторой риторикой касательно Украины

Госсекретарь США отметил, что Соединенные Штаты также обеспокоены "необычной военной активностью России на границе с Украиной"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен активностью российских вооруженных сил вблизи украинской границы и "некоторой риторикой", звучащей из РФ и наблюдаемой в социальных сетях касательно Украины. Об этом, как сообщило агентство France-Presse, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, выступая перед журналистами во время визита в Сенегал.

"Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях", - приводит агентство слова шефа американской дипломатии.

По сведениям агентства Reuters, Блинкен отметил, что европейские партнеры США широко разделяют опасения Вашингтона по ситуации на границе РФ и Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.

Теги
УкраинаСШАРоссияБлинкен, Энтони
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