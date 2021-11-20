СМИ: в столице Сомали прогремел взрыв

ПРЕТОРИЯ, 20 ноября. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News.

По его данным, при взрыве погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, он возглавлял государственную радиостанцию Radio Muqdisho. Взрыв произошел в центральной части города в непосредственной близости от президентского дворца.

В свою очередь портал Garowe проинформировал, что ранения получили несколько человек, включая главу государственного телеканала. По данным портала, взрывное устройство было установлено в его машине.