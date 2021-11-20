Замглавы МИД Польши утверждает, что РФ пытается расширить конфликт Белоруссии и Евросоюза

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач выступил с утверждением, что Россия пытается "расширить конфликт" Белоруссии и ЕС вокруг мигрантов, что, по его оценке, включает в себя якобы имеющую место концентрацию сил у границ с Украиной, а также поставки сырья и строительство газопровода "Северный поток - 2".

"Наши солдаты находятся не на боевом задании, они в большей степени берут на себя полицейские задачи и защищают нашу границу. Мы не обостряем, мы обеспечиваем нашу территориальную целостность", - заявил польский дипломат в опубликованном в субботу интервью германской газете Welt. "С другой стороны мы видим попытку расширить этот конфликт. Сюда относится то, что Россия стягивает войска у границы с Украиной, сюда относится использование в своих целях поставок сырья, а также "Северный поток - 2", - утверждал Пшидач. "Все со всем связано. Это не меняет ничего в том, что у нас нет в мыслях наступательных действий. Мы лишь защищаем нашу границу", - добавил замглавы МИД Польши.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для России регионе, для давления на Минск, при этом Запад забывает собственные обязательства в гуманитарной сфере.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.