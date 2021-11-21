В Чили пройдут президентские и парламентские выборы

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноября. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы пройдут в воскресенье в Чили. Действующий глава государства Себастьян Пиньера не может участвовать в них, поскольку конституция страны запрещает занимать высший государственный пост два срока подряд.

Помимо президента, чилийцам предстоит выбрать 155 депутатов и 27 из 43 сенаторов.

Фавориты гонки

На высший государственный пост претендуют семь кандидатов. Согласно опросам, фаворитами считаются Габриэль Борик, выдвигающийся от левой коалиции "Я одобряю достоинство", и Хосе Антонио Каст из крайне правой Республиканской партии.

35-летний Борик самый молодой среди кандидатов в президенты. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы с платным высшим образованием. Борик выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.

Каст считается ультраконсервативным политиком и выступает с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета. Кандидат от Республиканской партии предлагает сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, разрешающий аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода. Политик считает диктаторскими режимами правительства в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Его основной соперник также выступал с критикой венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого обвинял в нарушении прав человека.

Особенностью этих выборов стало то, что оба фаворита гонки не являются представителями крупнейших партий и коалиций, что можно считать отражением недовольства чилийского общества политическим истеблишментом страны. Кандидат от правящего альянса Себастьян Сичель, согласно опросам, занимает четвертое-пятое место. Ясна Провосте из Христианско-демократической партии, которая занимала пост министра образования в правительстве президента Мишель Бачелет, может занять третье-четвертое место.

Второй тур

Согласно последнему опросу компании Cadem, за Каста готовы проголосовать 24% респондентов, за Борика - 19%. В Чили для победы в первом туре кандидату необходимо заручиться поддержкой более чем 50% избирателей. Ни Борику, ни Касту, вероятнее всего, добиться этого не удастся. Второй тур выборов в этом случае состоится 19 декабря.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что шансы выйти во второй тур сохраняются и у Провосте, и у Сичеля. Согласно опросу Cadem, за них и кандидата от правоцентристской Народной партии Франко Париси готовы проголосовать по 8-10% респондентов. Маркес Энрике Оминами и Эдуардо Артес - еще два претендента на высший государственный пост - могут рассчитывать на 5% и 2% голосов соответственно. Из опрошенных 22% не смогли выбрать ни одного кандидата.

Если Борик и Каст выйдут во второй тур, однозначно предсказать итог выборов будет сложно. Согласно опросу Cadem, за первого готовы проголосовать 40% респондентов, за второго - 44%.

Попытка импичмента накануне выборов

За 12 дней до выборов, 9 ноября, чилийские депутаты простым большинством голосов поддержали предложение об импичменте Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Но глава государства сохранил свой пост, так как в Сенате инициатива не набрала необходимые 29 голосов, что было ожидаемым, так как у оппонентов действующего правительства в верхней палате парламента только 24 места.

Депутаты из оппозиционных партий представили инициативу о начале импичмента почти сразу после публикации "Досье Пандоры". По мнению сторонников Пиньеры, такая спешка объяснялась тем, что оппозиция хотела провести заседания в парламенте до выборов и заработать политические очки, чтобы обойти представителя правых сил. Однако не все аналитики считают, что неудавшаяся попытка импичмента окажет значительное влияние на исход голосования.

Социальная напряженность

Президентские выборы проходят на фоне кризиса, вызванного пандемий COVID-19, и высокого уровня социальной напряженности, которая в октябре 2019 года вылилась в протесты и беспорядки, последствия которых ощущаются до сих пор. По стране, которая считалась одной из самых стабильных и экономически успешных в регионе, прокатилась волна вандализма и мародерства. Власти Чили были вынуждены отказаться от проведения саммита АТЭС и ввести комендантский час.

Сбить волну протестов получилось после того, как в ноябре 2019 года правительство Чили пообещало провести ряд реформ и инициировать процесс разработки новой конституции. В октябре 2020 года в стране прошел референдум, на котором 78,28% граждан поддержали идею нового основного закона. 16 мая в Чили состоялись выборы в Учредительное собрание, которое занимается разработкой конституции.

За кандидатов от проправительственного альянса "Вперед, Чили!" проголосовали 20,88% избирателей. Крупнейшие левые и левоцентристские партии, которые были представлены на этих выборах в составе двух коалиций, в сумме заручились поддержкой 33,22% избирателей. Остальные голоса достались небольшим партиям и независимым кандидатам. Пиньера назвал прошедшее голосование историческим и признал, что его итоги показали, что граждане недовольны политическим истеблишментом страны.