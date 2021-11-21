Движение ХАМАС признало, что Иран оказывает ему финансовую и военно-техническую поддержку

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Глава политбюро контролирующего сектор Газа Исламского движения сопротивления (ХАМАС) Исмаил Хания признал факт получения финансовой и военно-технической помощи от Ирана. Такое заявление он сделал в субботу в интервью спутниковому телеканалу Al-Aqsa.

"Наши отношения с Ираном являются стратегическими и составляют очень важную опору проекта сопротивления, - сказал он. - Не секрет, что Иран оказывает политическую, материальную, военную и техническую поддержку сопротивлению в Палестине".

Коснулся Хания и отношений ХАМАС с Саудовской Аравией. Исламское движение сопротивления "было и все еще заинтересовано в отношениях с братьями в королевстве, но, к сожалению, в последние несколько лет в политике Саудовской Аравии по отношению к ХАМАС произошли изменения", заметил он, призвав саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана оказать содействие в освобождении задержанных палестинцев.

По словам Хании, у ХАМАС "много друзей в международном сообществе, у него обширные отношения со многими странами". "Политика изоляции или осады ХАМАС, а также его причисления к террористическим организациям является провальной", - считает он.

19 ноября Великобритания заявила о намерении внести политическое крыло ХАМАС в список террористических организаций.