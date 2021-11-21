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Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах

Эта мера вызвана открытием представительства Тайваня в Литве, отметили в МИД КНР

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, эта мера вызвана открытием представительства Тайваня в Литве.

Как отмечается в заявлении, КНР рассматривает открытие представительства Тайваня в Литве как нарушение принципа одного Китая и его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела. "Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах", - приводит телеканал заявление официального представителя МИД КНР.

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ЛитваКитай
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