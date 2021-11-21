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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Власти Польши пока не остановят грузовое сообщение с Белоруссией в ж/д пункте "Кузница"

Пресс-секретарь правительства республики отметил, что "возможно, такое решение и не надо будет принимать"

ВАРШАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Польша пока не приняла решение остановить грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте "Кузница".

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Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, отвечая на вопрос о реализации намерения Варшавы закрыть этот переезд с 21 ноября.

"На данный момент такого решения нет. Но мы анализируем то, что происходит у польско-белорусской границы. Сейчас кажется, что требования, направленные Белоруссии, выполнены. Возможно, такое решение и не надо будет принимать", - сказал он.

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БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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