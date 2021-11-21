Абдалла Хамдук вновь возглавит правительство Судана

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Новое политическое соглашение между военными и гражданскими силами Судана подписано в воскресенье в Хартуме. Об этом сообщило суданское гостелевидение, которое ведет прямую трансляцию из президентского дворца. Подписи под документом поставили глава управляющего Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и Абдалла Хамдук, который вновь возглавит суданское правительство.

Основной пункт соглашения - это отмена решения армейского командования об отстранении Хамдука от должности, что подразумевает, что политик вновь возглавит правительство и приступит к формированию нового кабинета министров технократов.

Далее, в документе прописаны положения об "ускорении процесса формирования законодательного совета (парламента), а также о создании конституционного суда и назначении верховного судьи". Кроме того, стороны договорились создать в Судане единую национальную армию, освободить всех политических заключенных. "Суверенный совет обязуется контролировать переходный процесс к демократии в стране, но не будет вмешиваться в работу исполнительных органов власти", - отмечается в соглашении.

Военные и гражданские силы договорились также о расследовании последних акций протеста в стране и связанных с ними кровопролитных столкновений, жертвами которых только за последнюю неделю стали 50 человек.

Подписанное политическое соглашение призвано стать частью конституционной декларации 2019 года, в которую, как согласились стороны, будут внесены еще некоторые поправки "на основе консенсуса". "Партнерство между гражданскими лицами и военными является гарантом стабильности Судана и обеспечения своевременной передачи власти избранному гражданскому правительству", - отмечается в преамбуле политсоглашения.

Вмешательство армии

В ночь на 25 октября в разгар кризиса в Судане в диалоге между военными и гражданскими силами, сопровождавшегося активными протестными выступлениями, военные полностью отстранили гражданских представителей от власти, арестовав группу министров во главе с Хамдуком, чиновников, политических деятелей. В город была введена армейская бронетехника, въезды-выезды в столицу были перекрыты, международный аэропорт окружен, установлен контроль над зданием гостелерадио. В ходе последующего обращения к нации аль-Бурхан объявил о роспуске управляющего Суверенного совета и правительства, введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая была призвана стать законодательной базой на переходный трехлетний период. Он пообещал суданцам проведение всеобщих выборов в июле 2023 года и создание нового независимого правительства технократов.