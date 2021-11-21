Премьер Польши заявил, что на территории Белоруссии остаются более 10 тыс. мигрантов

ВАРШАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Находящиеся в Белоруссии мигранты начали возвращаться на родину, но более 10 тыс. по-прежнему остаются в стране. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем.

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"Несколько тысяч человек, в общей сложности более 10 тыс. человек, по-прежнему остаются на территории Белоруссии", - сказал он.

"Первый транспорт с несколькими сотнями мигрантов, которые пожелали вернуться в страны происхождения, полетел назад в эти страны", - указал Моравецкий, подчеркнув, что такие решения о возвращении принимают те, кто видит безнадежность сложившейся ситуации.

Как утверждает глава польского правительства, тот факт, что в последние два дня мигранты были переведены властями Белоруссии с линии границы в логистические центры, свидетельствует о том, что эти люди используются белорусским руководством в политических целях. "Это показывает, что эти люди стали инструментом в руках власти в Минске", - считает Моравецкий.

"Стоит подчеркнуть, что мы задержали уже около 400 контрабандистов людей. Это лица разной национальности, в том числе западноевропейских, ближневосточных", - рассказал польский премьер, выразив мнение, что в миграционном кризисе на польско-белорусской границе участвует международная мафия.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. В последние дни мигранты совершают попытки пересечь границу в группах по несколько десятков или сотен человек. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.