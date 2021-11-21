Экзитполы: Румен Радев побеждает во втором туре президентских выборов в Болгарии

СОФИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает на выборах главы государства. Во втором туре голосования, по данным различных социологических агентств, он набирает около 64% голосов избирателей, его оппонент Анастас Герджиков получил 34% голосов, порядка 2% избирателей голосовали против всех.

По данным социологического агентства Gallup International, за Радева отдали свои голоса 65,7% избирателей, согласно информации Alpha Research, его кандидатуру поддержали 63,7%, экзитпол "Тренд" показывает, что действующий глава государства получил 64,5%.

Социологи отмечают рекордно низкую избирательную активность, во втором туре голосования приняли участие 33,7% избирателей. "Граждане устали от выборов, от пандемии, манипуляций и режиссированных скандалов. А наша сокрушительная победа в первом туре успокоила множество людей, которые решили, что смысла голосовать нет, так как победитель ясен", - сказал Радев, комментируя низкую активность избирателей.

Радев по итогам первого тура, который состоялся 14 ноября, получил 49,41% голосов избирателей. Герджиков - 22,82%. Для победы во втором туре достаточно получить простое большинство голосов избирателей, итоги голосования от явки избирателей не зависят.

Голосование во втором туре выборов президента завершилось в воскресенье в Болгарии в 20:00 по местному времени (21:00 мск). В стране закрылось более 13 тыс. избирательных участков, а избиркомы приступили к подсчету голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), активность избирателей к 16:00 (17:00 мск) составила 24,12%, в голосовании приняли участие около 1,6 млн человек, что, по оценке экспертов, является рекордно низким показателем. Серьезных нарушений на выборах не зарегистрировано.