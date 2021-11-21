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Возле офиса президента Украины произошли столкновения митингующих с силовиками

В шествии в основном приняли участие сторонники бывшего главы государства Петра Порошенко

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Столкновения между митингующими и правоохранителями произошли в воскресенье вечером возле офиса президента Украины.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, несколько сотен человек по случаю Дня достоинства и свободы собрались на площади Независимости, прошли маршем до часовни на аллее Героев небесной сотни и почтили память погибших в период "майдана" в феврале 2014 года. В шествии в основном приняли участие сторонники бывшего президента страны Петра Порошенко.

После этого часть участников шествия направились к офису президента Украины Владимира Зеленского. Скандируя "Зеленского в тюрьму", митингующие отдельной колонной подошли вплотную к улице Банковой, где находится офис президента. Здесь из встретили правоохранители, начались столкновения. Силовики оттеснили протестующих от забора возле офиса. Сейчас к офису президента со стороны улицы Лютеранской стягиваются дополнительные силы правоохранителей. Участники акции предпринимают новые попытки прорваться к офису президента.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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