Возле офиса президента Украины произошли столкновения митингующих с силовиками

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Столкновения между митингующими и правоохранителями произошли в воскресенье вечером возле офиса президента Украины.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, несколько сотен человек по случаю Дня достоинства и свободы собрались на площади Независимости, прошли маршем до часовни на аллее Героев небесной сотни и почтили память погибших в период "майдана" в феврале 2014 года. В шествии в основном приняли участие сторонники бывшего президента страны Петра Порошенко.

После этого часть участников шествия направились к офису президента Украины Владимира Зеленского. Скандируя "Зеленского в тюрьму", митингующие отдельной колонной подошли вплотную к улице Банковой, где находится офис президента. Здесь из встретили правоохранители, начались столкновения. Силовики оттеснили протестующих от забора возле офиса. Сейчас к офису президента со стороны улицы Лютеранской стягиваются дополнительные силы правоохранителей. Участники акции предпринимают новые попытки прорваться к офису президента.