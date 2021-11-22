В МВД Литвы исключили возможность переговоров с Белоруссией по миграционному кризису

ВИЛЬНЮС, 22 ноября. /ТАСС/. Литва не видит возможности ведения переговоров с Белоруссией по урегулированию миграционного кризиса. Об этом в воскресенье в вечернем эфире национального телевидения LRT заявила министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

"Не представляю себе, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками", - сказала она. Министр, однако, не исключила вероятность консультаций с Минском по техническим вопросам. "Технический уровень в рамках разрешения гуманитарного кризиса - это другое дело, но на политическом уровне таких контактов я не представляю", - отметила глава МВД. Она считает, что вина за миграционный кризис лежит на президенте Белоруссии Александре Лукашенко. "Ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются, должен Лукашенко", - заявила Билотайте.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции. С августа литовские силовые структуры стали вытеснять пытающихся перейти границу мигрантов назад в Белоруссию. Тогда они стали пытаться проникнуть в ЕС через Латвию и Польшу.

Кризис резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.