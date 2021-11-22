Действующий президент Румен Радев лидирует во втором туре выборов в Болгарии

СОФИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Болгарии Румен Радев лидирует во втором туре выборов главы государства. Об этом в понедельник сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основании обработки 29,85% протоколов к 23:00 по местному времени (00:00 мск).

По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, за Радева проголосовали 65,7% избирателей. Второй претендент на высший государственный пост, ректор Софийского университета Анастас Герджиков получает 32,86% голосов. Против всех высказались 1,43% избирателей.

Второй тур президентских выборов состоялся в Болгарии в воскресенье и прошел без серьезных нарушений. Подсчет голосов продолжается.