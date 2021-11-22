Каст и Борик выходят во второй тур выборов президента Чили по итогам подсчета 49% голосов

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии и депутат Габриэль Борик, выдвигающийся от левой коалиции "Я одобряю достоинство", выходят во второй тур выборов президента Чили. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала Избирательная служба республики в воскресенье по итогам подсчета 49,62% голосов.

Согласно этой информации, Каст набирает 28,64% голосов, Борик - 24,44%. Для победы в первому туре кандидату нужно было получить более 50% голосов.

Третье место с 13,6% голосов на данный момент занимает правоцентрист Франко Париси, который провел всю свою избирательную кампанию, находясь в США, и не приехал в Чили даже на выборы. За ним следует спикер Сената Ясна Провосте из центристской Христианско-демократической партии, которую поддержали 12,36%. Пятое место занимает кандидат от правящей коалиции Себастьян Сичель с 11,96%.

35-летний Борик самый молодой среди кандидатов в президенты. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы с платным высшим образованием. Борик выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.

Каст считается ультраконсервативным политиком и выступает с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006). Кандидат от Республиканской партии предлагает сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, разрешающий аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода.

Второй тур должен будет пройти 19 декабря.