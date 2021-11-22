Спикер Сената Чили назвала олицетворением фашизма лидера первого тура выборов президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Спикер Сената парламента Чили Ясна Провосте, участвовавшая в выборах президента, назвала Хосе Антонио Каста, лидирующего по итогам первого тура, олицетворением фашизма и призвала не поддерживать его во втором туре. С соответствующим заявлением она выступила в воскресенье после оглашения промежуточных результатов выборов.

"Дух тоталитаризма и фашизма олицетворяет кандидат Хосе Антонио Каст. Мы не можем занимать нейтральную позицию перед лицом того, что грозит нашей стране", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала 24 Oras. Она также сообщила, что поздравила основного соперника Каста депутата Габриэля Борика с выходом во второй тур.

В воскресенье в Чили прошли президентские выборы. Согласно данным, полученным по итогам подсчета 65,52% голосов, за Каста проголосовали 28,42% избирателей, за Борика - 24,9%. Провосте занимает пятое место с 12,07% голосов.

Каст считается ультраконсервативным политиком и выступает с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006). Кандидат от Республиканской партии предлагает сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, разрешающий аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода.

35-летний Борик, выдвигающийся от левой коалиции "Я одобряю достоинство", самый молодой среди кандидатов в президенты. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы с платным высшим образованием. Борик выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.