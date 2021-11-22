Президент Чили поздравил Борика и Каста с выходом во второй тур выборов главы государства

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в воскресенье поздравил Хосе Антонио Каста и Габриэля Борика с выходом во второй тур выборов главы государства.

"19 декабря мы, граждане Чили, выберем нового президента. Я хочу искренне поздравить Хосе Антонио Каста и Габриэля Борика с победой в первом туре", - сказал он в обращении, которое транслировалось в эфире телеканала 24 Oras.

"Будущего президента Чили и его правительство ждут серьезные вызовы, которые потребуют много усилий. Какие-то из них носят международный характер, другие - национальный. Среди этих вызовов - борьба с изменением климата и пандемией, продолжение вакцинации, обеспечение безопасности граждан и создание хороших рабочих мест", - добавил Пиньера.

В воскресенье в Чили прошли президентские выборы. Согласно данным, полученным по итогам подсчета 85% голосов, за Каста проголосовали 28,06% избирателей, за Борика - 25,48%. Кандидат от правящей коалиции Себастьян Сичель занял четвертое место с 12,48% голосов.

Каст считается ультраконсервативным политиком и выступает с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006). Кандидат от Республиканской партии предлагает сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, разрешающий аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода.

35-летний Борик, выдвигающийся от левой коалиции "Я одобряю достоинство", самый молодой среди кандидатов в президенты. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы с платным высшим образованием. Борик выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.