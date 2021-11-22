Российские военные приступили к патрулированию на линии разграничения на востоке Сирии

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 22 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в Сирийской Арабской Республике начали патрулирование линии разграничения территорий, контролируемых международной антитеррористической коалицией и российской группировкой вооруженных сил вдоль 40-го меридиана на востоке страны. Об этом журналистам сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Кудинов.

"Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона "Восток", и зона "Запад", контролируемая вооруженными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Это территория, на которой возможны спящие ячейки ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), на этой территории возможны нарушения законодательства Сирийской Арабской Республики", - сказал Кудинов.

Он добавил, что основная задача работы по патрулированию этой территории состоит в демонстрации присутствия российских вооруженных сил. Необходимо показать населению, что российские военные здесь есть и готовы оказать помощь жителям территорий. В дальнейшем, при благоприятной обстановке, здесь могут проводиться гуманитарные акции.

"Патрулирование проходило в штатном режиме", - отметил представитель ЦПВС.

О ситуации в Сирии

Международная коалиция против ИГ была сформирована в 2014 году, когда игиловцы контролировали четверть Сирии и треть Ирака, объявили о создании там "халифата". В настоящее время США оказывают поддержку курдским "Силам демократической Сирии", которые контролируют большую часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке страны. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в том районе.

В сентябре 2015 года на фоне активизации ИГ Россия по просьбе президента Башара Асада начала в Сирии военную операцию против боевиков. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. Россия и Турция договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военные были введены в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. Отвод подразделений курдов в соответствии с сочинскими договоренностями был осуществлен, Турция и Россия приступили к совместному патрулированию

По данным ООН, за время войны в стране погибли более 400 тыс. человек (согласно отчету международной неправительственной организации World Vision - свыше 600 тыс.) и около 5,6 млн стали беженцами (до начала войны население Сирии насчитывало 22 млн), около 13,4 млн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи. По оценке World Vision, за десять лет войны экономический ущерб Сирии составил $1,2 трлн. Согласно Всемирному банку, около 45% жилого фонда страны разрушено, четверть уничтожена полностью; около 40% образовательных учреждений и более половины объектов здравоохранения выведены из строя. 50% электроэнергетической системы Сирии не функционирует. По разным оценкам, для восстановления страны требуется $250-400 млрд.