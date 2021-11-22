В Японии в декабре перезапустят третий реактор АЭС "Иката"

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Компания-оператор расположенной на западе Японии АЭС "Иката" Shikoku Electric Power 2 декабря возобновит работу ее третьего реактора, остановленного в декабре 2019 года. Об этом говорится в заявлении оператора, опубликованном в понедельник на его сайте.

Соответствующее решение было принято после проверки безопасности систем энергоблока. При этом подача электроэнергии с АЭС начнется 6 декабря.

Работа третьего реактора была прекращена в декабре 2019 года из-за иска местных жителей, указавших на риск землетрясений и извержения вулкана в районе расположения АЭС. В марте 2021 года суд отменил это решение, изучив доводы Shikoku Electric Power об отсутствии реальных доказательств возможности природных катаклизмов вблизи атомной станции.

Первый и второй реактор АЭС "Иката" находятся на стадии демонтажа из-за достижения предельного срока их эксплуатации. Новые правила эксплуатации АЭС были приняты в Японии после аварии на "Фукусиме-1" в 2011 году.