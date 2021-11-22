Си Цзиньпин объявил об установлении стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Отношения Китая с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Сегодня мы официально объявляем о создании отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН", - сказал он на открытии мероприятия по случаю 30-й годовщины установления диалога между Пекином и этим региональным объединением.

По словам китайского лидера, начинается очередной исторический этап, который "станет новым стимулом для развития" и будет способствовать сохранению мира и стабильности в регионе.

В то же время Си Цзиньпин уточнил, что контакты между КНР и региональным объединением не носят союзнический характер. "Нам необходимо укреплять подлинный многосторонний подход, - добавил он. - Китай решительно против гегемонии и политики силового давления".

Китайский лидер подчеркнул, что его страна "всегда будет добрым другом и надежным партнером АСЕАН". "Китай намерен неизменно рассматривать связи с ассоциацией как приоритетное направление в развитии дипломатических отношений с прилегающими государствами", - подчеркнул он.

АСЕАН в последние два года уверенно укрепляет позиции ведущего экономического партнера КНР. Согласно официальной статистике, в январе - октябре товарооборот между Китаем и странами - членами объединения составил $703,33 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 30%. Данный показатель значительно превысил объем торговли Китая с Евросоюзом ($670,37 млрд) и США ($609,93 млрд) за аналогичный период.