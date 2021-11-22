{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наезд автомобиля на участников рождественского парада в США
Обновлено 

Пять человек погибли при наезде машины на толпу в США

Более 40 человек пострадали
© REUTERS/Daniel Steinle

ТАСС, 22 ноября. По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом сообщило в воскресенье местное полицейское управление.

На эту тему

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на представителей местных больниц проинформировала о госпитализации 28 человек.

"На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации", - говорится в заявлении полиции, размещенном на ее странице в Facebook.

По сведениям полиции, многие из пострадавших самостоятельно добираются до больниц. Отмечается, что улица, на которой зафиксировано ДТП, будет перекрыта до 12:00 по местному времени (21:00 мск). Предприятиям в этом районе также предписано оставаться закрытыми. Расследование случившегося продолжается.

Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в 16:39 (01:39 мск понедельника) внедорожник врезался в толпу участников рождественского парада. Полицейским удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия". При этом не уточнялось, идет ли речь о водителе автомобиля.

В Twitter на странице отделения Федерального бюро расследований США по штату Висконсин появилась информация, согласно которой его сотрудники "в рамках стандартной практики оказывают поддержку местным правоохранителям".

Теги
СШАНаезд автомобиля на участников рождественского парада в США
В Латвии начались учения НАТО Winter Shield 2021
Маневры на Адажском полигоне будут проходить до 4 декабря
Читать полностью