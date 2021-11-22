Пять человек погибли при наезде машины на толпу в США

ТАСС, 22 ноября. По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом сообщило в воскресенье местное полицейское управление.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на представителей местных больниц проинформировала о госпитализации 28 человек.

"На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации", - говорится в заявлении полиции, размещенном на ее странице в Facebook.

По сведениям полиции, многие из пострадавших самостоятельно добираются до больниц. Отмечается, что улица, на которой зафиксировано ДТП, будет перекрыта до 12:00 по местному времени (21:00 мск). Предприятиям в этом районе также предписано оставаться закрытыми. Расследование случившегося продолжается.

Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в 16:39 (01:39 мск понедельника) внедорожник врезался в толпу участников рождественского парада. Полицейским удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия". При этом не уточнялось, идет ли речь о водителе автомобиля.

В Twitter на странице отделения Федерального бюро расследований США по штату Висконсин появилась информация, согласно которой его сотрудники "в рамках стандартной практики оказывают поддержку местным правоохранителям".