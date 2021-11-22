Партия "Лело" в Грузии прекращает парламентский бойкот, объявленный из-за Саакашвили

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Грузинская оппозиционная фракция "Лело - партнерство для Грузии" с понедельника прекращает бойкот работы парламента, который она объявила 2 ноября с требованием доставить экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Об этом сообщил журналистам в понедельник член партии Григол Гегелия.

"Наша фракция продолжит трудиться в парламенте в обычном режиме. Этот бойкот был объявлен из-за конкретной и ясной причины. Мы будем использовать все существующие у нас рычаги и впредь", - сказал Гегелия.

У фракции "Лело - партнерство для Грузии" семь мандатов в 150-местном парламенте Грузии.

Саакашвили, который после ареста 1 октября более месяца продолжал голодовку, 8 ноября перевели в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. При этом сам бывший лидер и его сторонники настаивали, чтобы его доставили в гражданскую клинику. 20 ноября бывшего президента отправили в военный госпиталь, расположенный в городе Гори. Саакашвили прекратил голодовку.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - его заочно приговорили к трем годам тюрьмы по одному из дел и к шести годам по второму. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии - это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет. В последнее время Саакашвили проживал на Украине и имеет украинское гражданство.