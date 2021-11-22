Посольство США в Израиле рекомендовало дипломатам не посещать Старый город Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Посольство США в Израиле выпустило рекомендацию для сотрудников диппредставительства и членов их семей воздержаться от посещений Старого города Иерусалима после убийства в этом районе израильтянина радикалом ХАМАС 21 ноября. Об этом сообщает в понедельник израильское государственное радио Kan .

"Из-за недавних инцидентов в области безопасности в Старом городе Иерусалима и вокруг него государственным служащим США и членам их семей рекомендовано избегать посещения Старого города до дальнейшего уведомления", - цитирует радиостанция заявление представителя американского посольства.

В воскресенье утром один израильтянин был убит, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием автоматического огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, которое осуществил житель лагеря палестинских беженцев Шуафат в восточной части города. Нападавший был убит ответным огнем со стороны израильских полицейских.

Ответственность за нападение взяла на себя правящая в секторе Газа радикальная палестинская организация ХАМАС.