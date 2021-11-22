Саакашвили может понадобиться помощь психиатра и психолога

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который после длительной голодовки проходит курс реабилитации в военном госпитале города Гори, возможно, понадобится помощь психиатра и психолога. Об этом сообщил журналистам личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе после осмотра пациента.

"У него [Саакашвили] есть общая слабость, головные боли, прыгает артериальное давление. Все идет так, как мы хотим, однако это не означает, что все уже хорошо. Мы должны пройти рефидинг (комплекс метаболических нарушений, возникающих при возобновлении питания - прим. ТАСС), а потом заняться другими проблемами. Я думаю, что необходимо добавить психиатра и психолога, чтобы продолжить лечение", - сказал Кипшидзе.

Саакашвили 20 ноября доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он попал 8 ноября. Бывший лидер объявил голодовку после ареста 1 октября, так как считает себя политическим заключенным. В последние годы экс-президент проживал на Украине и имеет гражданство этой страны. Он вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, после чего был арестован и помещен в тюрьму.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - его заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.