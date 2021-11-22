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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

МВД Польши 22 ноября примет решение о возможном закрытии ж/д пункта "Кузница"

Представитель пресс-службы погранохраны республики Эвелина Шчепаньская сообщила, что также будет приниматься решение о восстановлении движения на автодорожном пункте пропуска в Кузнице, который был закрыт 9 ноября

ВАРШАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте "Кузница" сейчас осуществляется в нормальном режиме, но окончательное решение о возможном закрытии переезда будет принято МВД в течение дня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник представитель пресс-службы погранохраны республики Эвелина Шчепаньская.

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"Железнодорожный переезд функционирует, движение не остановлено", - сказала она. "Сегодня на уровне министерства внутренних дел будут приниматься решения", - добавила Шчепаньская. По ее словам, речь идет как о железнодорожном переезде, так и о восстановлении движения на автодорожном пункте пропуска в Кузнице, который был закрыт 9 ноября из-за наплыва мигрантов.

Польша 18 ноября предупредила белорусскую сторону о намерении с 21 ноября закрыть железнодорожное сообщение в Кузнице, если миграционная ситуация вблизи этого места не стабилизируется. Такое решение было принято в Варшаве после того, как большая группа мигрантов подошла с белорусской стороны к закрытому с 9 ноября автодорожному пункту пропуска "Брузги - Кузница" и пыталась массово перейти границу.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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