Посол Германии ожидает, что в декабре новое правительство ФРГ начнет контакты с Россией

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новое правительство Германии может окончательно быть сформировано в декабре, тогда же начнутся его контакты с властями России. Об этом заявил в понедельник посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр на Российско-германском отраслевом форуме.

"Вы уже упомянули, что формируется новое правительство Германии. Где-то в декабре оно будет сформировано окончательно и начнутся контакты с правительством Российской Федерации и с другими партнерами", - сказал он, обращаясь к участниками форума.

Посол отметил, что, несмотря на окончание Года Германии в России, страны продолжат работу в сферах экономики и устойчивого развития - основных тем заканчивающегося перекрестного Года.

Коалиционные переговоры между социал-демократами, "зелеными" и либералами о формировании нового правительства ФРГ начались 21 октября. Для обсуждения различных тем три партии создали 22 рабочие группы. Целью переговоров является формирование будущего правительства в срок до 10 декабря. Если они закончатся успешно, то новым канцлером станет кандидат от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила СДПГ, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.