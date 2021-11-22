Премьер Грузии выступил за поэтапный запрет онлайн-казино

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник выступил с инициативой о поэтапном запрете онлайн-казино в республике.

"Я думаю, что на первом этапе господин министр [финансов] представит законодательную инициативу, которая подразумевает повышение налогов для владельцев онлайн-казино. Их абсолютное большинство - это иностранные компании. К сожалению, деньги наших граждан утекают за рубеж", - сказал глава правительства.

Гарибашвили добавил, что возрастной ценз для игры в онлайн-казино будет повышен с 18 до 25 лет. А позже планируется ввести на них полный запрет. Как отметил премьер, по подсчетам властей, из-за работы онлайн-казино ежегодно из страны утекают 1,5 млрд лари (более $482 млн).

Проблема азартных игр в Грузии стоит остро уже несколько лет. В стране не раз проходили акции протеста с требованием введения частичного или полного запрета на них. Экс-замминистра обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Для народа" Анна Долидзе организовала гражданское движение, выступающее за такой запрет.