Лукашенко: ЕС по-прежнему не идет на контакт по проблеме беженцев на границе с Польшей

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Евросоюз по-прежнему не желает идти на контакт по проблеме беженцев, находящихся на белорусско-польской границе. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцев. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они [Евросоюз и, в частности, ФРГ] их забрали. Они сказали, [и.о. канцлера Германии Ангела] Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему, - сказал белорусский лидер, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева. - Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала, решено было в ЕС, - [были определены] контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси [Владимир] Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и прочее".

Также Лукашенко предупредил польскую сторону о последствиях угроз, в том числе связанных с закрытием границы. "Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее, и тому подобное, - отметил белорусский лидер. - Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят".

Он также заявил, что не хочет противостояния на белорусско-польской границе, которое может быть чревато военным конфликтом. "Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния, нам оно не нужно, - сказал Лукашенко. - Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой".

По его словам, белорусская сторона "умышленно, специально никого через границу не перебрасывает". "Но этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно", - заявил глава государства. Он сообщил, что Белоруссия будет требовать от Германии забрать беженцев, но готова решить проблему и в одиночку.

Лукашенко считает, что власти Польши беженцами отвлекают внимание от внутренних проблем. Он посоветовал руководству соседней страны не вмешиваться в дела белорусского государства. "Вот поэтому я честно и откровенно говорю, что отдал распоряжение по всем каналам, чтобы не дать им возможности поиграться на Беларуси. На теме границы и мигрантов", - отметил президент. "Они нас упрекают. Что нас упрекать? Сфальсифицировали выборы, поставили во главе [Польши] этого [Анджея] Дуду, который побежал уже по странам Балтии, коалицию какую-то собирает от "можа до можа" ("от моря до моря" на польском языке - прим. ТАСС). Не будет от "можа до можа", - подчеркнул белорусский лидер.