Австралия, Великобритания и США подписали первое соглашение в рамках AUKUS

СИДНЕЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Австралия, Великобритания и США в понедельник подписали первое соглашение в рамках нового тройственного альянса в сфере безопасности AUKUS, предусматривающее обмен информацией о военно-морских ядерных силовых установках. Как сообщает агентство AFP, документ был подписан в Канберре австралийским министром обороны Питером Даттоном и послами США и Великобритании.

"Соглашение с США и Великобританией об обмене информацией о ядерных силовых установках ВМС позволит Австралии стать надежным и ответственным партнером этих стран в использовании новейших технологий", - заявил глава австралийского оборонного ведомства.

В пятницу соглашение одобрил глава Белого дома Джо Байден. Он подчеркнул, что его выполнение "не будет представлять необоснованного риска для коллективной обороны и безопасности" трех стран.

О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения включают планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок (АПЛ) с обычными вооружениями по американским технологиям и переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Сейчас АПЛ не стоят на вооружении Австралии. С учетом нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории контракт с Парижем на поставку 12 субмарин на сумму свыше 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам страны.

Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу CNBC, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность. Китай отреагировал крайне негативно на планы создания нового альянса. Глава МИД КНР Ван И в конце сентября выразил мнение, что эти трехсторонние договоренности представляют скрытую угрозу мировой стабильности.

Выступая в конце октября на семинаре в Вашингтоне, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отметил, что у МАГАТЭ "нет полной ясности относительно технологической модели, которую будут использовать в рамках AUKUS". Он подтвердил, что агентство начало проверки из-за планов Австралии создать атомный подводный флот. Гросси не исключил, что воплощение этих замыслов создаст прецедент для других неядерных государств.