Янукович считает, что Украине нужен срочный переход к новой стратегии развития

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что страна незамедлительно должна перейти к новой стратегии развития. Об этом он заявил в понедельник по случаю очередной годовщины трагических событий на "майдане" в Киеве.

"Первое: принятие нейтрального статуса нашего государства. Естественно, под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав. Такой шаг даст возможность остановить эскалацию конфликта на Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках минских соглашений из тупика. Такой шаг, уверен, будет положительно оценен как в РФ, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны", - говорится в обращении Януковича, которое опубликовал на своей странице в Facebook его представитель Юрий Кирасир.

Угроза полномасштабных боевых действий

Янукович считает, что по вине Киева появилась угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.

"Если сравнивать нынешнюю ситуацию в Донбассе с той, которая была год назад, мы вынуждены констатировать, что она существенно ухудшилась", - заявил Янукович. Более того, по его словам, "создается впечатление, будто сегодня речь идет уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьезных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия".

"Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти", - говорится в обращении Януковича.

По словам Януковича, очередной министр обороны Алексей Резников, который до этого назначения занимался в том числе вопросом возвращения Донбасса в состав Украины, объявляет, что "не стоит идеализировать Минские соглашения, они, дескать, достались в наследство". "И что теперь якобы Соединенные Штаты дали сигнал, что не прочь принимать участие в поиске нового формата. И представители Германии, и Франции тоже", - пишет Янукович.

"А как по поводу России? Или новый министр считает, что без участия РФ новый формат переговоров имеет шансы быть реализованным? Ему, возможно, кажется, что у этой идеи есть перспектива. Но, думаю, в Вашингтоне, в Берлине и в Париже придерживаются другого мнения", - отметил экс-президент.

Политик подчеркнул, что с удивлением наблюдает, как официальный Киев пытается разыгрывать две совершенно взаимоисключающие партии. "С одной стороны, он бахвалится тем, что ведет "наглую" внешнюю политику, тем самым якобы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой <...> постоянно "колеблющихся" Германии и Франции. С другой - заверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать нам всяческую поддержку, невзирая на эту критику и объявляя о том, что минский формат уже неактуален", - пишет Янукович.

Расчет на Запад может оказаться ошибкой

При этом Янукович задался вопросом, что произойдет, если баланс интересов США окажется в какой-то момент не в пользу Украины? По его мнению, исключать этого нельзя, поскольку в мировой политике переформатирование альянсов происходит достаточно быстро. Как пример он привел создание США, Великобританией и Австралией блока AUKUS, что, "вероятно, стало неожиданностью для европейских партнеров Вашингтона".

Янукович полагает, что в таком случае "Украина окажется в очень незавидной ситуации, когда рассчитывать на поддержку ближайших соседей ей будет сложно, поскольку она испортила отношения практически со всеми, с кем имеет общую границу". И тогда, отмечает политик, "стыдливо опустив глаза, как в случае с обращением к Беларуси с просьбой помочь в энергообеспечении после того, как Киев объявил президента [Александра] Лукашенко "самопровозглашенным", ей придется договариваться со всеми заново. Но уже на других условиях, для Украины наверняка менее выгодных".

"Давно пора понять, что расчет исключительно на поддержку извне - ошибочен. Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем", - отметил Янукович.