Аббас: в Палестине с большим уважением относятся к Путину, считая его большим другом

КАИР, 22 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Палестинское руководство с большим уважением относится к Владимиру Путину, считая его большим другом и влиятельным международным лидером. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Государства Палестина Махмуд Аббас в преддверии визита в Москву и намеченной на 23 ноября встречи с российским президентом.

"С большим уважением относимся к президенту России Владимиру Путину и считаем его большим другом и влиятельным международным лидером, - рассказал он. - Мы готовы консультироваться и обмениваться мнениями с ним по многим вопросам, включая пути продвижения усилий по обеспечению мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому мы хотели бы ознакомить его с последними политическими событиями, в том числе с нынешними агрессивными действиями Израиля в отношении палестинского народа в свете продолжающейся оккупации земли Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме".

По словам Аббаса, на переговорах он также "хотел бы обсудить важную роль России в миротворческих усилиях и активизацию роли "квартета" международных посредников [РФ, США, ООН и ЕС]". "При этом должны подчеркнуть, что не пойдем на переговоры, если Россия не будет основным партнером наряду с остальными участниками "четверки", - отметил он. - Кроме того, в дополнение к этому мы будем рады увидеть любые другие идеи и шаги Москвы по продвижению мирного урегулирования в соответствии с международной законностью".

"Мы также поддерживаем усилия российской стороны в межпалестинском диалоге с целью достижения примирения и прекращения раскола, - сказал палестинский лидер. - Помимо этого, затронем вопросы укрепления двусторонних отношений в экономических, культурных и других областях и обменяемся мнениями по региональным и международным вопросам".