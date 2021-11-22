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МИД Ливана надеется на поддержку России в разрешении накопившихся в стране разногласий

Глава ведомства Абдалла Бу Хабиб рассчитывает обсудить с Сергеем Лавровым положение в стране политического и экономического характера

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бейрут рассчитывает на поддержку Москвы в разрешении накопившихся в Ливане разногласий. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Рассчитываем обсудить положение в Ливане политического и экономического характера. Рассчитываем на поддержку России в разрешении накопившихся в Ливане разногласий", - сказал он.

Глава ливанского дипведомства также обратил внимание российского коллеги, что рассчитывает узнать позицию Москвы по многим международным и региональным проблемам. Он поблагодарил Лаврова за теплые поздравления по случаю его дня рождения, а также Дня независимости Ливана, который отмечается в республике 22 ноября.

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