{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

ОБСЕ отмечает рост числа проявлений ксенофобии на пространстве организации

Верховный комиссар организации по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов отметил, что "пандемия только усугубила эту тенденцию"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. ОБСЕ фиксирует рост числа проявлений ксенофобии на пространстве организации, во время пандемии эта проблема обострилась. Об этом заявил в понедельник верховный комиссар организации по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, выступая на открытии третьей Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы отмечаем, что в зоне ОБСЕ растет число проявлений дискриминации и насилия на почве ненависти по этническим и религиозным мотивам. Пандемия COVID-19 только усугубила эту тенденцию. Во время глобального кризиса мы наблюдаем рост теорий заговора, которые имеют разные ксенофобские, а во многих случаях антисемитские мотивы", - сказал он.

По словам Абдрахманова, пандемия возродила старые предрассудки и стереотипы и даже придала им новый импульс из-за широкого использования непроверенной информации и онлайн-коммуникации.

"В то же время отмечаем, что хотя многие государства и пытаются выполнять свои обязательства укрепления уважения к разнообразию, их усилия не всегда ведут к желаемому результату. Многолетний опыт офиса верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств показал, что политика и законодательство, не учитывающие нужным образом права национальных меньшинств или, что еще хуже, ведущие к их ограничению, пагубно влияют на социальную сплоченность", - продолжил он. Верховный комиссар ОБСЕ указал, что такая политика и законы создают социальный климат, в котором поляризованные дебаты и использование истории в политических целях усиливают дискриминацию и ослабляют сплоченность в обществе.

Теги
Пандемия COVID-19
Кризис на Украине
Янукович считает, что Украине нужен срочный переход к новой стратегии развития
Экс-президент отметил, что по вине Киева появилась угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия
Читать полностью