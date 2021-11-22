ОБСЕ отмечает рост числа проявлений ксенофобии на пространстве организации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. ОБСЕ фиксирует рост числа проявлений ксенофобии на пространстве организации, во время пандемии эта проблема обострилась. Об этом заявил в понедельник верховный комиссар организации по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, выступая на открытии третьей Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".

"Мы отмечаем, что в зоне ОБСЕ растет число проявлений дискриминации и насилия на почве ненависти по этническим и религиозным мотивам. Пандемия COVID-19 только усугубила эту тенденцию. Во время глобального кризиса мы наблюдаем рост теорий заговора, которые имеют разные ксенофобские, а во многих случаях антисемитские мотивы", - сказал он.

По словам Абдрахманова, пандемия возродила старые предрассудки и стереотипы и даже придала им новый импульс из-за широкого использования непроверенной информации и онлайн-коммуникации.

"В то же время отмечаем, что хотя многие государства и пытаются выполнять свои обязательства укрепления уважения к разнообразию, их усилия не всегда ведут к желаемому результату. Многолетний опыт офиса верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств показал, что политика и законодательство, не учитывающие нужным образом права национальных меньшинств или, что еще хуже, ведущие к их ограничению, пагубно влияют на социальную сплоченность", - продолжил он. Верховный комиссар ОБСЕ указал, что такая политика и законы создают социальный климат, в котором поляризованные дебаты и использование истории в политических целях усиливают дискриминацию и ослабляют сплоченность в обществе.