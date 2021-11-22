МИД КНР выразил озабоченность соглашением о ядерных двигателях в рамках AUKUS

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китай выражает глубокую озабоченность в связи с заключением соглашения в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США) по обмену информацией о военно-морских ядерных силовых установках. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай выражает острую озабоченность сотрудничеством в сфере создания ядерных субмарин между Австралией, Великобританией и США. Это усилит трения в регионе, а также спровоцирует гонку вооружений, создаст угрозу региональному миру и стабильности и подорвет международные усилия в сфере нераспространения ядерного оружия", - указал он.

Он добавил, что Международное агентство по атомной энергии не сможет осуществлять эффективный надзор над ядерными силовыми установками и радиоактивными материалами. "Нет возможности обеспечить то, чтобы эти технологии и материалы не использовались для создания ядерного оружия", - указал Чжао Лицзянь.

"Эти три страны проигнорировали нормы международного права и протесты всех соответствующих сторон, чтобы заключить соглашение по обмену информацией о военно-морских ядерных силовых установках. Это крайне безответственно", - добавил он.

"Как предотвратить то, чтобы эти ошибочные действия не побудили другие страны сделать то же самое? Они должны предоставить разъяснения по этому поводу", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

AUKUS

Австралия, Великобритания и США в понедельник подписали первое соглашение в рамках нового тройственного альянса в сфере безопасности AUKUS, предусматривающее обмен информацией о военно-морских ядерных силовых установках.

О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения включают планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок с обычными вооружениями по американским технологиям и переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Сейчас АПЛ не стоят на вооружении Австралии. С учетом нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории контракт с Францией на поставку 12 субмарин на сумму свыше €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам страны.