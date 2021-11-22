Польша организует вывоз 200 нелегальных мигрантов в страны их происхождения

ВАРШАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Польши в ближайшее время вернут на родину около 200 проникших в республику нелегально из Белоруссии мигрантов. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

"На этой неделе мы планируем очередные возвращения иностранцев в страны их происхождения", - сказала она. "Мы планируем депортировать около 200 лиц, в том числе 10 организаторов нелегальной миграции", - добавила Михальская. По ее словам, главная страна назначения - Ирак.

"Мы хотели бы организовать как можно больше чартерных рейсов", - указала она и подчеркнула, что первый такой рейс планируется в ближайшее время, но пока ведутся консультации и согласования. "Иракская сторона должна выразить согласие на то, чтобы принять своих граждан", - пояснила Михальская. "80 человек мы хотели бы отправить этим [первым] рейсом", - добавила она.

Всего с начала года польской погранохраной было зафиксировано уже 36 тыс. попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. "Было задержано 2,5 тыс. нелегальных мигрантов. Год назад мы задержали 95 таких человек", - сказала Михальская и подчеркнула, что эти цифры показывают масштабы текущего кризиса.

"В настоящее время в охраняемых центрах находятся 1 838 человек. Год назад в этот день в охраняемых центрах было 293 человека", - добавила пресс-секретарь.

Ситуация на границе

По словам Михальской, ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной. "Если говорить о попытках силового пересечения границы, то на протяжении всех выходных были эти попытки", - сказала она.

"Вчера, 21 ноября, на участке, который охраняет отделение Пограничной охраны в Дубиче-Церкевне, группа около 150 агрессивно настроенных иностранцев силой пыталась попасть в Польшу. За атакой на польскую границу следили белорусские службы", - информировала польская погранохрана. Никто не пострадал ни со стороны мигрантов, ни со стороны польских служб.

Всего в воскресенье польскими службами были предотвращены 346 попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. "Задержан один нелегальный мигрант - гражданин Ирака. Выдано 58 постановлений покинуть территорию Польши. Остальные попытки предотвращены За пособничество задержаны три человека - два гражданина Сирии и гражданин Турции", - написали пограничники.

Польская полиция также информировала о задержании пособников мигрантов. "Вчера полиция Польши задержала четыре человек во время проверки в связи с пособничеством незаконному пересечению границы. Задержанные - граждане Украины и Таджикистана. Они хотели перевезти 39 человек, незаконно пересекших границу", - сообщила полиция.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. В случае если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.