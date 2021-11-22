Глава МИД Австрии заявил, что в Европе не нацелены на смену режима в Белоруссии

ВЕНА, 22 ноября. /ТАСС/. Международная конференция по внутриполитической ситуации в Белоруссии должна послать сигнал белорусскому гражданскому обществу о том, что оно не одиноко. Запад не нацелен на смену правящего режима в этой стране, выбор должен сделать сам белорусский народ. Об этом заявил в понедельник в Twitter глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

В понедельник в виртуальном формате проходит организованная МИД Австрии так называемая международная конференция по Белоруссии. За закрытыми от прессы дверями глава МИД Австрии, канцлер Александер Шалленберг и экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская обсуждают вместе с другими европейскими представителями в онлайн-формате внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.

По утверждениям австрийского министра, почти полтора года назад у народа Белоруссии "украли право" на свободные и справедливые выборы, при этом народ лишился избирательного голоса, "но не самих голосов". "Тысячи женщин и мужчин вышли на улицы. Они послали сигнал: достаточно", - написал Линхарт.

"Мы надеемся, что сегодняшняя международная конференция может стать значительным шагом вперед, еще одним сигналом белорусскому гражданскому обществу о том, что оно не одиноко. Что мы от них не отказались. Наша цель - не смена режима. Мы хотим, чтобы белорусский народ сделал свой собственный выбор", - отметил глава МИД Австрии.

Австрийский министр пояснил, что реформа не происходит в одночасье, для нее нужны постоянные усилия. "Мы надеемся, что эта конференция может стать еще одной каплей воды в реку, которая укажет путь к демократической, независимой, процветающей и безопасной Белоруссии", - подчеркнул Линхарт.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну, как и ряд других активистов оппозиции. После подведения итогов голосования в республике начались массовые протесты, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, а затем в течение нескольких месяцев в стране проходили массовые акции, митинги и шествия.