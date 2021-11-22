Армения потребовала от ЕСПЧ защитить права военных, плененных ВС Азербайджана 16 ноября

ЕРЕВАН, 22 ноября. /ТАСС/. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием защитить права своих военных, плененных азербайджанской стороной 16 ноября во время военной эскалации в Сюникской области страны. Соответствующее заявление распространило в понедельник армянское представительство при этой международной инстанции.

"Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обеспечить основные права армянских военнослужащих, захваченных в ходе агрессивных действий Азербайджана 16 ноября на суверенной территории Армении. В ЕСПЧ подано заявление о применении по отношению к Азербайджану промежуточной меры в соответствии с правилом 39 регламента суда, целью чего является гарантирование жизни и обеспечение права на свободу от пыток", - отмечается в тексте.

В настоящее время Ереван располагает данными о 13 военнослужащих, которые попали в плен во время эскалации.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении, а Баку обвинил армянские вооруженные силы в атаке на посты азербайджанских военных. Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего Ереван и Баку приняли меры для стабилизации обстановки. При этом стороны продолжают сообщать о единичных перестрелках на границе.